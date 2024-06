La seconda tappa da Cesenatico a Bologna del Tour de France 2024, in programma domenica 30 giugno 2024 attraverserà il territorio della provincia di Ravenna. Sono previste chiusure differenziate delle strade interessate dal percorso di gara, indicativamente nell’arco di tempo compreso tra le ore 08.00 e le ore 15.00 circa.

Il passaggio dei corridori del più importante evento ciclistico internazionale, che per la prima volta si svolgerà in parte in Italia, con ben tre tappe, potrà essere ammirato da appassionati e turisti ed è previsto a Ravenna intorno alle 13/13.30, ma l’intero percorso dovrà essere chiuso al transito già dalle prime ore della mattinata, per consentire il passaggio della carovana che precede la corsa e per la collocazione della segnaletica e dei necessari presidi di protezione e sicurezza, che dovranno poi essere rimossi successivamente al passaggio della corsa, prima di poter procedere con le riaperture delle strade.

Ci potranno pertanto essere delle ricadute sull’accessibilità dei luoghi e delle attività presenti lungo il percorso e nelle aree limitrofe, delle quali si raccomanda fortemente a cittadini e operatori/gestori di attività aperte la domenica di tenere debitamente conto.

La carovana dei corridori entrerà in provincia di Ravenna, proveniente da Cesenatico, attraverserà Cervia e Milano Marittima per poi, attraverso la SP 80 Nullo Baldini, immettersi sulla S.S. n. 16 Adriatica in direzione nord, fino ad entrare a Ravenna da Classe fino a Ponte Nuovo, per poi attraversare il centro di Ravenna ed uscire dalla via Faentina in direzione di Fornace Zarattini.

Poi verrà percorso un tratto della SP n. 253 San Vitale e a San Michele la via Faentina (vecchia) per attraversare Godo e rientrare nella S.P. n. 253 San Vitale in corrispondenza della Rotonda di “Taglio di Cortina” per poi imboccare la S.P. n. 302 Brisighellese Ravennate ed attraversare l’abitato di Russi.

La tappa proseguirà lungo la stessa S.P. n. 302 Brisighellese Ravennate fino a Faenza che verrà attraversata nel centro urbano fino ad uscire, sempre sulla S.P. n. 302 Brisighellese Ravennate, in direzione di Errano.

Si prevede poi il transito dentro all’abitato di Brisighella e l’imbocco della S.P. n. 23 Monticino Limisano che verrà percorsa tutta fino a Riolo Terme, per poi immettersi sulla S.P. n. 306 Casolana Riolese che verrà percorsa, in direzione monte, fino ad imboccare la S.P. n. 65 Toranello (via Gallisterna) che verrà percorsa interamente fino al confine con il Comune di Imola, in Provincia di Bologna (dove è previsto l’arrivo).

La carovana dei ciclisti viene preceduta dal transito della carovana pubblicitaria e delle auto di assistenza alla corsa che transiteranno in anticipo rispetto ai corridori di circa due ore.

Per garantire la sicurezza dei partecipanti alla corsa e per predisporre i necessari dispositivi di sicurezza viene prevista la chiusura al traffico di tutte le strade percorse dai ciclisti con un anticipo di circa tre ore rispetto alla tabella di gara (allegata), prevedendo in alcuni tratti, in particolare dentro i centri urbani, chiusure con un anticipo maggiore (rispetto alle tre ore) per consentire gli allestimenti e le protezioni.

Nel dettaglio i tratti delle strade provinciali percorse dai ciclisti sono le seguenti:

S.P. n. 80 Nullo Baldini: nel tratto compreso dal km 0+000 al km 2+525 (intera estesa);

S.P. n. 253 San Vitale: nel tratto compreso dal km 62+425 (rotonda “Taglio di Cortina” innesto con la SP n. 302) al km 69+528 (termine competenza a Fornace Zarattini);

S.P. n. 302 Brisighellese Ravennate (zona di pianura) nel tratto compreso dal km 102+271 (inizio centro abitato di Faenza) al km 118+335 (rotonda “Taglio di Cortina” innesto con la SP n. 253);

S.P. n. 302 Brisighellese (zona di collina) nel tratto compreso dal km 87+000 (a Brisighella) al km 96+014 (fine centro abitato di Faenza);

S.P. n. 23 Monticino e Limisano nel tratto compreso dal km 0+000 al km 12+666 (intera estesa);

S.P. n. 306 Casolana Riolese nel tratto compreso dal km 9+000 (innesto con la SP n. 23 a Riolo Terme) al km 11+300 (innesto con la SP n. 65 Toranello);

S.P. n. 65 Toranello nel tratto compreso dal km 0+000 a km 6+158 (intera estesa);

Il traffico potrà usufruire dei percorsi di deviazione sulla viabilità locale. In particolare resteranno transitabili la E45 e il raccordo autostradale A14 dir, la SS n. 309 Romea e la SS n. 67 Ravegnana.

Sul posto, le strade saranno presidiate da parte del personale di assistenza dell’organizzazione e delle Forze dell’Ordine, che potranno impartire puntuali prescrizioni agli utenti della strada.

Questa la pianificazione definita al momento. Qualora necessario saranno forniti ulteriori aggiornamenti.