Domenica 26 gennaio torna l’iniziativa “Mare d’inverno”, arrivata quest’anno alla sua XXXIV edizione. L’appuntamento organizzato dall’associazione ecologica Fare Verde è alla spiaggia libera di Cervia, in lungomare Grazia Deledda 38, per le 10.

“Mare d’inverno” è un’attività patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dalla regione Emilia Romagna, aperta a tutte le persone che vogliono dedicare una domenica mattina all’insegna del vero ecologismo e del volontariato: i partecipanti puliranno la spiaggia dai rifiuti accumulati in questi mesi: “C’è un mare di plastica di cui possiamo fare a meno”