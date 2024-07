Dopo tanti anni, torna il concorso Miss Italia a Riolo Terme, che dal 1995 al 1997 ha ospitato le prefinali nazionali con oltre 200 ragazze in gara in ogni edizione, in quella che era l’anticamera di Salsomaggiore Terme. Volti oggi molto noti come Miss Italia 1995 Anna Valle, Miss Italia 1996 Denny Mendez, e nel 1997 oltre a Claudia Trieste c’erano Annalisa Minetti, Elisabetta Gregoraci, Caterina Murino, Mara Carfagna.

E torna “con il botto”. Infatti, in piazza Mazzanti, domenica 21 luglio, in occasione della Sagra dello Scalogno, oltre a miss Riolo Terme, Miss Rocchetta Bellezza e Miss Framesi, sarà eletta nientemeno che Miss Sorriso Emilia Romagna, che accederà alla prefinali nazionali di Miss Italia in programma a Numana dal 4 settembre.

“Ho scelto il titolo di Miss Sorriso perché è l’antesignano di Miss Italia. Ricordiamo infatti che nel 1939 il genio pubblicitario Dino Villani, direttore della prima casa farmaceutica Italiana, la Carlo Erba, assieme all’amico giornalista e scrittore Cesare Zavattini che era all’epoca direttore della rivista “Il milione”, dovendo lanciare un nuovo dentifricio pubblicarono sulla rivista l’invito a partecipare al concorso fotografico “Cinquemila lire per un sorriso” sostenuto anche dalle radio ed anche da altre riviste come il Tempo e Grazia, ebbe subito un grande successo. Dopo la guerra diventerà Miss Italia, ma nel 1939 era impensabile pensare ad una passerella di miss in costume; si trattava di un concorso che avveniva solo attraverso l’invio di foto. Ancora oggi vi è un legame con fotografia ed immagine: basti pensare che oggi le ragazze si candidano pubblicando le loro foto su Instagram, ma ci sono anche le mamme che mandano le foto al concorso ed alle agenzie regionali” ha dichiarato l’organizzatore Marco Pellegrini, che dal 1989 lavora con passione per il concorso, al punto che ne ha fatto anche una tesi di laurea in antropologia visuale su come è cambiato e si è evoluto il concorso, “dall’antropometria all’inclusione”.

Tornando a Riolo Terme, un pensiero va a colui che in quegli anni ha voluto e gestito tutta l’organizzazione, Graziano Eleni, che per alcuni anni dopo che Miss Italia era migrata altrove, ha cercato, spesso con risorse personali, di riproporre le selezioni di Miss Italia al parco delle terme. A lui va il ricordo in questa serata, grazie alla Sindaca Federica Malavolti in primis, che ha voluto riportare Miss Italia a Riolo Terme, assieme a tutta l’amministrazione, alle Terme, all’Unione Romagna Faentina, e a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento.

Le candidate giungeranno a Riolo Terme nelle prime ore del pomeriggio accolte da Francesca Dondini, e alle ore 16.00 prenderanno parte alle prove dello show diretto e condotto da Antonio Borrelli.

Alle ore 18.00 circa arriveranno al Parco delle Terme, per un aperitivo analcolico ed un buffet a loro riservato, con foto e riprese di quello che è stato negli anni ‘90 il teatro delle prefinali. Poi sarà la volta dei parrucchieri Vanitas di Lugo, by Framesi che cureranno il loro look. Le foto sono a cura di Marco Zavalloni, intrattenimento musicale della giovane promessa Linda Pellegrini

Lo show prenderà il via alle ore 20.45 circa e verrà condotto da Antonio Borrelli, affiancato da Greta Manghi, sul palco installato per l’occasione in Piazza Mazzanti a fianco della Rocca. Verso le 23.30 si conoscerà il nome di Miss Riolo Terme e Miss Cinema Emilia Romagna 2024, la prima prefinalista nazionale di Miss Italia.