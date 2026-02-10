Domenica 15 febbraio, dalle 10, in via di Roma, viale Santi Baldini e viale Giulio Alberoni, in occasione del Carnevale, è in programma la sfilata di carri allegorici.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione saranno istituite modifiche alla viabilità:

Divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli dei residenti, che potranno transitare compatibilmente con le esigenze della manifestazione, dalle 10 alle 21 e divieto di sosta con zona rimozione su ambo i lati per tutti i veicoli dalle 8 alle 21 in via di Roma, nel tratto compreso fra via Alberoni e viale Baldini e viale Baldini e via Alberoni, nel tratto compreso fra viale Baldini e via di Roma;

divieto di transito per tutti i veicoli (eccetto quelli dei residenti) e doppio senso di circolazione dalle 10 alle 21 in via Trento, via Gradisca, via Guaccimanni, nel tratto compreso fra le vie Oriani e di Roma;

divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli dei residenti, dalle 10 alle 21 in via Cesarea, nel tratto compreso fra via Monfalcone e viale Baldini, e via di Roma, nel tratto compreso fra le vie Negri e Guaccimanni;

divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli dei residenti, doppio senso di circolazione, fermarsi e dare precedenza (stop) e direzione obbligatoria a destra in corrispondenza dell’intersezione con via Pascoli, dalle 10 alle 21 in via Cerchio, nel tratto compreso fra le vie Oriani e di Roma;

divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli dei residenti e il traffico locale, dalle 10 alle 21 nelle vie Pascoli e Oriani;

senso unico di marcia nel tratto e nella direzione da via Oriani a vicolo Porziolino, dalle 10 alle 21 in via Guaccimanni;

divieto di transito e sosta con zona rimozione per tutti i veicoli dalle 8 alle 21 nel piazzale Segurini.

I veicoli dei residenti in via di Roma, nel tratto compreso fra via Alberoni e viale Baldini, e in viale Baldini e in via Alberoni, nel tratto compreso fra viale Baldini e via di Roma, nelle vie Genocchi e San Pier Damiano, potranno transitare nelle suddette strade compatibilmente con le esigenze della manifestazione.

I veicoli dei residenti o già in sosta al momento dell’attuazione del provvedimento nelle vie Zagarelli alle Mura, Pascoli, Cerchio, Oriani, vicolo Violino, Tombesi dall’Ova, Sant’ Agata, Dente, largo Firenze e via Guaccimanni, saranno autorizzati a transitare in vicolo Porziolino, via Negri, vicolo Corradini e via Mariani (in direzione di via di Roma).

Anche i veicoli autorizzati al transito nei tratti di ZTL delle vie Cerchio, Guaccimanni e Negri saranno autorizzati a seguire il suddetto percorso.