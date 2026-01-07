Proseguono, anche per la giornata di oggi, mercoledì 7 gennaio, le operazioni per il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza, nel territorio comunale. Le operazioni si stanno concentrando con particolare attenzione nelle aree che non erano state raggiunte nelle prime fasi dell’emergenza neve, completando la pulizia delle strade e degli spazi pubblici come i parcheggi. Continuano le verifiche tecniche per accertarsi della stabilità delle alberature, con interventi mirati alla rimozione di rami caduti o ritenuti potenzialmente pericolosi in caso di crollo al suolo.

Sul fronte della viabilità, sono state riaperte fin dalla mattina via degli Insorti e via Paradiso. Per quanto riguarda le altre strade chiuse nella serata di ieri, martedì 6 gennaio, la riapertura di via Lapi è avvenuta nel corso del pomeriggio odierno, mentre viale Tolosano vedrà il ripristino del traffico nel tratto tra via Martiri Ungheresi e via Mameli entro la serata. Resta invece confermata la chiusura per tutta la giornata di domani, giovedì 8 gennaio, del tratto di viale Tolosano compreso tra via Martiri Ungheresi e corso Mazzini. Prolungate anche le restrizioni in via Medaglie d’Oro, che rimarrà chiusa tra via Marozza e via Dal Pozzo fino a tutta la giornata di domani, e in via Fratelli Rosselli, interdetta al traffico tra via Cesarolo e la rotonda XXV Aprile (via Forlivese) per le prossime ventiquattro ore. Le variazioni alla viabilità sono segnalate sul posto da apposita cartellonistica temporanea, estesa anche ai percorsi ciclopedonali.

Per quanto riguarda il sistema scolastico, l’amministrazione conferma che nella giornata di domani tutte le scuole, di ogni ordine e grado del territorio comunale, saranno regolarmente aperte, comprese le scuole secondarie di secondo grado.

Infine, permane una situazione di allerta gialla per temperature estreme emessa dalla Protezione Civile regionale. In considerazione delle rigide temperature notturne, tutti i mezzi spargisale sono in funzione per prevenire la formazione di ghiaccio sulle carreggiate e sui percorsi pedonali. Si raccomanda alla cittadinanza di prestare la massima prudenza negli spostamenti, di limitare le uscite nelle ore più fredde e di indossare abbigliamento e calzature adeguate a prevenire cadute accidentali. Per ulteriori indicazioni sui comportamenti corretti da adottare in caso di temperature estreme, è possibile consultare il portale ufficiale dell’allerta meteo della Regione Emilia-Romagna.