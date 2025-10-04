Domenica 5 ottobre, alle ore 16, la rassegna Storie in Musica a Classis nata dalla felice collaborazione fra La Corelli e Fondazione RavennAntica si apre con il celebre diario di Giannino Stoppani, soprannominato “Gian Burrasca” per la sua indole irrequieta e imprevedibile, che prende nuova vita in un’esuberante versione di teatro musicale. Ispirato allo sceneggiato televisivo diretto da Lina Wertmüller, che negli anni ’60 consacrò il talento della giovanissima Rita Pavone, lo spettacolo ne raccoglie l’eredità artistica e la rilancia in chiave scenica contemporanea. Il risultato è una riscrittura teatrale vivace e coinvolgente, che restituisce con energia la prospettiva unica di un bambino insofferente alle regole, la cui disarmante sincerità smaschera le tante contraddizioni del mondo degli adulti, costringendoli in un modo o nell’altro ad affrontarle. Il cast vede protagonisti Camilla Berardi e Marco Saccomandi, accompagnati dall’Orchestra La Corelli diretta da Daniele Rossi. Gli arrangiamenti, dalle musiche originali di Nino Rota, sono a cura di Damiano Drei, mentre l’adattamento drammaturgico è firmato da Silvia Rossetti.

La regia è a cura di Camilla Berardi, con le scene realizzate da Rendy Anoh e Marco Montanari e i costumi firmati da Giulia Merlini. Lo spettacolo, produzione originale La Corelli 2024 in collaborazione con Spazio A, invita il pubblico di tutte le età a guardare il mondo con occhi nuovi, attraverso la voce sincera e irriverente di un bambino che non ha paura di dire le cose come stanno.

Prima dello spettacolo è possibile unirsi alla visita guidata gratuita Racconti in mosaico tra domus e palazzi, in programma al Museo Classis alle 15.30 (partenza dalla biglietteria) e rese possibili dal sostegno di Gruppo Hera. Non è necessaria iscrizione.

La rassegna, realizzata in collaborazione con la Fondazione Cherubini e il Teatro Alighieri, è possibile grazie al contributo del Ministero della Cultura, della Regione Emilia Romagna e del Comune di Ravenna.

Di seguito il calendario dei prossimi appuntamenti:

Domenica 12 ottobre prende vita Il meraviglioso viaggio di Nils Holgersson della scrittrice svedese Premio Nobel Selma Lagerlöf, nell’adattamento di Teresa Maria Federici (autrice dell’adattamento testuale) e con le animazioni in tempo reale dell’illustratrice Piki.

Domenica 19 ottobre Grandi note per piccoli piedi attraverso le Jazz Suites di Šostakovič, eseguite dall’Orchestra La Corelli diretta da Alicia Galli, è un’esperienza immersiva ideata e condotta da Teresa Maria Federici e destinata ai più piccoli.

Domenica 26 ottobre il percorso si conclude con Il diario di Adamo ed Eva, ispirato da un racconto di Mark Twain, tra situazioni comiche, surreali, ma anche profondamente umane. Per queste tre produzioni sono stati coinvolti i giovani compositori Danilo Comitini (autore delle musiche per Il diario di Adamo ed Eva) e Damiano Drei, che ha arrangiato brani di Nino Rota per Gian Burrasca e composto invece per Nils Holgersson.

Info e prevendite: Biglietteria Teatro Alighieri 0544 249244 – Biglietteria online

Biglietti: 5 Euro

Classis Ravenna: 0544 473717 (lun-dom 10-17)