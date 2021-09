Domani verrà sospesa la circolazione lungo la sp 97 Ammonite Canala (tratto via Canala) nei pressi della intersezione con la SC Via Maccalone e la SC Via S. Giuseppe per la realizzazione di un nuovo manufatto di attraversamento in corrispondenza della pk 6+110 della sp 97.

Dalle ore 6.00 alle ore 24.00 del giorno 23 settembre 2021, il transito dei veicoli sarà deviato così:

In località Borgo Fusara, tutti i veicoli provenienti dalla SP.97 “Ammonite-Canala” (lato Ravenna) e tutti i veicoli provenienti dalla SP.30 Piangipane e diretti a Santerno lungo la SP.97 Ammonite-Canala (tratto denominato Via Canala), giunti all’intersezione SP.97 / SP.30 dovranno obbligatoriamente proseguire sulla SP.30 Piangipane percorrendola per intero fino all’intersezione, con la SS.16 Adriatica (via Reale) dove gireranno a sinistra con direzione Ferrara e la percorreranno fino al centro abitato di Mezzano, dove, girando a sinistra, rientreranno sulla SP.97 Ammonite-Canala (tratto denominato Via Santerno-Ammonite);

In località Santerno, tutti i veicoli diretti verso Borgo Fusara lungo la SP.97 Ammonite-Canala (tratto denominato via Canala), dovranno invece obbligatoriamente imboccare SP.97 Ammonite-Canala (tratto denominato via Santerno Ammonite) percorrendola tutta fino a Mezzano e giunti all’intersezione con la SS.16 Adriatica (Via Reale) gireranno a destra in direzione Ravenna; dopo 2,170 km si potrà girare a destra sulla SP.30 Piangipane fino a rientrare sulla SP.97 Ammonite-Canala in località Borgo Fusara.