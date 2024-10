Il primo di tre eventi in programma per commemorare il fumettista Akira Toriyama, recentemente scomparso

Nella serata di domani, venerdì 11 ottobre alle 21, le sfere del drago illumineranno la volta celeste al Planetario di Ravenna e l’astrofisica Daria Dall’Olio guiderà i presenti in un divertentissimo viaggio alla scoperta delle ultime novità della scienza spaziale e astronomica, insieme a Son Goku e ai suoi amici in “Costellazione Manga-I multi-universi di Akira Toriyama” .

“Avreste mai pensato di farvi quattro chiacchiere sulla meccanica quantistica e sulle più intricate teorie di cosmologia insieme a Son Goku e Arale? E di imparare qualcosa sugli esopianeti e la vita nell’universo con Vegeta? Scommetto di no!”- dice ridendo Daria Dall’Olio, astrofisica ravennate e creatrice di Costellazione Manga. “Forse è più un discorso da Bulma… Ma è proprio quello che faremo, e sicuramente ci divertiremo un mondo andando ad esplorare gli universi che ha creato il maestro Akira Toriyama, e tutte le curiosità di astronomia e fisica, nascoste nelle sue opere più famose”.

Per commemorare la recente scomparsa del maestro Akira Toriyama, creatore di opere che hanno segnato la storia del fumetto e dell’animazione moderna, come Dragon Ball e Dr. Slump & Arale, l’edizione di quest’anno di Costellazione Manga ha in programma ben 3 eventi dedicati a questo grande autore. Quello di venerdì 11 sarà infatti solo il primo degli incontri previsti per l’Ottobre Giapponese 2024 in collaborazione con ASCIG e con ARAR. Seguirà una conferenza il 25 ottobre “Ciriciao adroidi: i robot umani di Toriyama” sempre alle ore 21 presso il Planetario di Ravenna, e tenuta da Daria Dall’Olio insieme a Gabriele Scardovi e Piero Ranalli. “Akira Toriyama è stato un autore visionario e gli androidi a cui ha dato vita con le sue chine sono personaggi meravigliosi, in grado di provare emozioni e di evolversi, dimostrando una umanità e una sensibilità al pari degli esseri umani. Proprio in questi giorni abbiamo visto conferire i premi Nobel di quest’anno perl a fisica e la chimica ed è interessante vedere che hanno proprio avuto come tema ricorrente l’intelligenza artificiale. Infatti Il Nobel per la fisica di quest’anno è stato assegnato a Geoffrey Hinton e John Hopfield per il loro lavoro sulle reti neurali e il machine learning, e il Nobel per la chimica è stato conferito a David Baker, Demis Hassabis e John Jumper per il loro lavoro sulle proteine, usando dei modelli di AI per costruire nuove strutture o spiegare quelle già esistenti. Detto questo, la nostra conferenza casca proprio a fagiolo e non c’è modo migliore di onorare il maestro Toriyama parlando della sua visione degli androidi e dell’intelligenza artificiale e di quali sono le ultime novità tecnologiche al riguardo”- commenta Daria Dall’Olio.

L’omaggio ad Akira Toriyama continuerà poi con l’esposizione a lui dedicata presso le vetrine della Cassa di Risparmio, Piazza del Popolo, Ravenna visibile dal 4 al 17 novembre.

Non può mancare anche un omaggio a Goldrake, per celebrare il nuovo anime con il reboot della serie partito proprio quest’anno; ed infatti l’ultimo appuntamento di “Costellzione Manga-Goldrake forever Goldrake” che si terrà l’8 novembre alle 21 presso il Planetario sarà dedicato al mitico robot e alle sue nuove “avventure”.