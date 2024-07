Primo appuntamento nel centro cittadino – dopo l’anteprima all’alba in spiaggia – per la rassegna musicale estiva “Le Stelle di Galla Placidia”, organizzata dall’Ensemble Mariani in collaborazione con l’Ufficio Turismo del Comune di Ravenna e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Domani sera, lunedì 8 luglio alle 21.15 agli Antichi Chiostri Francescani, il Quartetto Vivaldiano presenta “La follia del prete rosso”.

Ingresso libero senza prenotazione. Per info, www.ensemblemariani.it

“La Follia del Prete Rosso” Quartetto Vivaldiano (Flauto – Stefano Maffizzoni, Violino – Riccardo Malfatto, Violoncello – Veronica Andrea Nava Puerto, Clavicembalo – Lorella Ruffin)

Il Quartetto Vivaldiano si è imposto come una delle migliori e consolidate formazioni del panorama musicale concertistico italiano suonando per le più importanti istituzioni musicali quali: Festival Internazionale di Amalfi, Accademia Filarmonica di Bologna, Estate Musicale Fiesolana, Maggio Musicale Fiorentino, GOG di Genova, Tempo d’Orchestra di Mantova, Società dei Concerti di Milano, Ente Orchestra di Padova e del Veneto, Unione Musicale di Torino, Società del Quartetto di Vercelli, International Spring Festival di Londra, Festival di San Pietroburgo ecc. e per le Sale e i Teatri più prestigiosi quali: Teatro Grande di Brescia, Sala Mozart e Europauditorium M. Cagli di Bologna, Teatro Bibiena di Mantova, Sala Verdi di Milano, Auditorium Pollini di Padova, Teatro Massimo di Palermo, Teatro Filarmonico di Verona, Concert Hall Bulgaria di Sofia, Auditorium S. Miguel di Granada, Royal Durst Theatre (USA), Guagdong Xinghai Symphony Hall (CINA), ecc. Hanno registrato per eminenti radio nazionali e internazionali, incidendo CD per insigni case discografiche.

Il Quartetto Vivaldiano ripercorre le Vie del Barocco illustrandone le caratteristiche salienti, i diversi stili e scuole nell’epoca storica dell’Europa nel 600. Rivedendone le esecuzioni dal punto di vista filologico con strumenti d’epoca e spiegando l’evoluzione degli stessi fino ai giorni nostri.