Prosegue la rassegna musicale estiva “Le Stelle di Galla Placidia”, organizzata da oltre vent’anni dall’Ensemble Mariani in collaborazione con l’Ufficio Turismo del Comune di Ravenna e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Domani, martedì 5 agosto, la rassegna fa tappa ai Chiostri Francescani, alle 21.15.

Il Fascino dell’Opera e dell’Operetta

Duo pianistico Elvira Foti e Roberto Metro

Musiche di Rossini, Verdi, Lehar, Offenbach

Il programma rende omaggio al mondo dell’Opera e dell’Operetta, un repertorio davvero inconsueto per un duo pianistico: si tratta infatti di trascrizioni per pianoforte a quattro mani, tutte realizzate dallo stesso Roberto Metro. I brani vengono eseguiti secondo un ordine non casuale, ma idealmente suddiviso in tre sezioni: l’Opera italiana, quella straniera ed infine l’Operetta. L’Opera italiana è rappresentata dalle figure di Gioacchino Rossini e Giuseppe Verdi. Del primo vengono proposte la celebre Ouverture da “La Gazza ladra” e la Cavatina di Figaro (Largo al factotum), tratta da “Il Barbiere di Siviglia”; Verdi invece è presente con “Libiamo ne’ lieti calici”, il brindisi fra Violetta e Alfredo nel primo atto de “La Traviata”. Dopo un omaggio all’Opera straniera – con il brillante Valzer dal “Faust” di Gounod ed un’entusiasmante Fantasia sulla “Carmen” di Bizet – il concerto si conclude nel fantastico mondo dell’Operetta, con i tre compositori più rappresentativi di questo genere: Johann Strauss jr. (con l’Ouverture dal “Pipistrello”), Franz Lehár (con i temi degli incantevoli Valzer da “La vedova allegra”) e Jacques Offenbach (con l’irresistibile Can-Can, travolgente galop dell’operetta “Orfeo all’Inferno”).

Programma:

G. ROSSINI

Ouverture dall’opera La Gazza ladra

Largo al factotum dall’opera Il Barbiere di Siviglia)

G. VERDI

Libiamo ne’ lieti calici dall’opera La Traviata

C. GOUNOD

Valzer dall’opera Faust

G. BIZET

Fantasia sull’opera Carmen

J. STRAUSS jr.

Ouverture dall’operetta Il Pipistrello

F. LEHÁR

Le sirene del ballo

Valzer sui motivi dell’operetta La vedova allegra

J. OFFENBACH

Can – Can Galop dall’operetta Orfeo all’Inferno