Domani, lunedì 12 maggio 2025, dalle ore 18.30 alle ore 19.30, la Lega organizza un “presidio per la sicurezza” ai Giardini Speyer a Ravenna. Partecipano il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, e i candidati al Consiglio comunale Elena Marin e Luca Cacciatore, lista Lega, Popolo della Famiglia – Ancisi Sindaco. “Siamo convinti – affermano gli organizzatori dell’evento – che l’istituzione di una ‘zona rossa’ anche momentanea nell’Isola di San Giovanni possa essere la strada per contrastare spaccio, degrado, violenze. Ripristinare la sicurezza è un obbligo per l’amministrazione soprattutto per restituire alla città aree altrimenti vietate agli abitanti. Dove c’è sicurezza c’è libertà ma le Giunte di sinistra di Ravenna sembrano non capirlo”.