L’Auser Volontariato Provincia di Ravenna odv e lo SPI CGIL organizzano un incontro sulle truffe, al fine di prevenire raggiri e situazioni pericolose ai danni degli anziani.

L’iniziativa, in programma nel pomeriggio di domani, giovedì 3 ottobre alle 16.30 al Salone Estense della Rocca di Lugo in piazza Martiri 1, si intitola “Stop alle truffe. Come prevenire frodi e imbrogli e garantire la sicurezza di cittadini e anziani”.

Interverranno il Luogotenente C.S. Corrado la Pira, in servizio presso la Procura della Repubblica di Ravenna aliquota Carabinieri; l’Ispettore Stefano Mattia, in servizio presso la Procura della Repubblica di Ravenna aliquota Polizia di Stato; Andrea Valentinotti, Avvocato Penalista.