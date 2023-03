Un grande della musica al Socjale! Ron, artista e cantautore che non ha bisogno di alcuna presentazione, si esibirà per la prima volta al Socjale con una formazione acustica, intima e raccolta. La nuova veste che il trio darà alle indimenticabili canzoni di Ron farà affiorare moltissimi sentimenti rendendo il concerto un evento unico per il Socjale.

Apertura porte ore 20,30. Inizio concerto ore 21.30. Come sempre i mitici cappelletti del Socjale.