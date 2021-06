Il Comitato Promotore No Paura Day Faenza, forte della partecipazione della cittadinanza anche al secondo appuntamento, annuncia che sabato 12 giugno 2021, dalle ore 17:00 in piazza del Popolo, si terrà il NO PAURA DAY FAENZA #3.

Il No Paura Day Faenza è un evento informativo, organizzato da un gruppo di cittadini non vincolati a partiti politici, nato per far incontrare direttamente la richiesta di informazione dei cittadini con l’esperienza diretta e l’opinione dei professionisti che operano in ambito sanitario, legale, imprenditoriale e sociale ed affrontano coraggiosamente la crisi sanitaria ed economica in atto da oltre un anno.

I relatori che si alterneranno al microfono del No Paura Day Faenza #3 saranno:

1) Carmelo Mangialavori: insegnante di Scuola Primaria;

2) Barbara Colosio: insegnante di Storia e Filosofia, filosofa e formatrice;

3) Fulvio Testi: dottore naturalista.

La manifestazione sarà aperta sulle note della ormai celebre canzone francese “Dancer encore” eseguita dalla Banda della Liberazione.

La manifestazione, di solo carattere sociale e informativo, verrà svolta in forma statica e richiedendo il rispetto delle vigenti norme anti-contagio.

Per qualsiasi ulteriore informazione il Comitato Promotore è contattabile al numero di cellulare 3883747118.