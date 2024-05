E’ in programma domani, sabato 1 giugno a partire dalle 10.30, la tradizionale “Cursa di batel”, storica regata organizzata dal Circolo Nautico di Cervia “Amici della vela” e dalla tenza di Cervia di Cervia “Paolo Puzzarini”.

Una manifestazione che normalmente si svolgeva in occasione dello “Sposalizio del mare”, ma che quest’anno si è pensato di differire per la data molto anticipata in cui si è svolto l’evento.

Il programma prevede alle 10.30 il raduno di fronte alla spiaggia di Cervia dove verrà posizionato il campo di regata visibile per la presenza di una boa e del gommone per la partenza; alle 10.45 la partenza della “Cursa di batel”.

Al termine, ormeggio delle imbarcazioni nella banchina di fronte al Circolo e lungo l’asta canale, quindi il pranzo degli equipaggi al ristorante del Circolo Nautico.

Durante il pranzo verrà ricordato con alcuni interventi Paolo Puzzarini, uno dei soci fondatori della Mariegola, a cui la corsa è intitolata, nel ventennale della scomparsa.

Al termine del pranzo, le imbarcazioni faranno ritorno ai rispettivi porti