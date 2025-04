Martedì 15 aprile verrà celebrato il 173° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato.

L’evento, posticipato alla predetta data per la provincia di Ravenna, è stato ufficialmente celebrato in tutta la nazione il 10 aprile scorso, data che ha coinciso con la visita a Ravenna del Sig. Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dei Reali Inglesi.

La cerimonia avrà inizio alle ore 8.45 all’interno del piazzale della Questura, dove verranno resi gli onori ai Caduti della Polizia di Stato con la deposizione di una corona d’alloro innanzi al monumento commemorativo a loro dedicato, alla presenza del Prefetto di Ravenna Raffaele Ricciardi e del Questore Lucio Pennella.

Dalle ore 11 la celebrazione proseguirà presso il museo “Classis Ravenna” ove, alla presenza delle più alte cariche civili, militari e religiose della provincia, saranno premiati le donne e gli uomini della Polizia di Stato che si sono distinti in operazioni di particolare rilievo.

Nell’area antistante l’ingresso principale del museo è prevista un’esposizione di uno stand e di mezzi della Polizia di Stato e delle relative specialità.

L’evento è aperto alla cittadinanza