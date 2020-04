Dopo la distribuzione di 6 mila mascherine fra venerdì e sabato della scorsa settimana, da martedì 14 aprile il Comune di Faenza inizierà a distribuire la gran parte delle mascherine ricevute dalla Regione Emilia-Romagna. La consegna della restante parte, 20.400 mascherine, avverrà tramite i Quartieri. In allegato trovate la tabella con il calendario dei luoghi e degli orari.

Sempre da martedì, telefonando o mandando una email all’ URP Ufficio relazioni col Pubblico (tel 0546 691444 – 691449 email. urp.informazioni@comune.faenza.ra.it) è possibile segnalare situazioni di persone anziane o impossibilitate ad uscire di casa, per eventuali consegne a domicilio.

“Ogni scelta organizzativa è sempre criticabile, ci mancherebbe” ha dichiarato il sindaco Giovanni Malpezzi ha proposito delle modalità scelte dal Comune di Faenza per la distribuzione dei dispositivi “Però qualche commento mi è sembrato eccessivo, per non dire offensivo. Con questo sistema di distribuzione alla fine riusciremo a soddisfare un po’ tutti. Lasciarne una sola in ogni buchetta, avrebbe determinato uno spreco sicuro di mascherine, fra case vuote e chi se le era già procurate, senza poi distinguere fra famiglie numerose e nuclei singoli. In questo modo, invece, ne consegneremo – in confezioni da due – a tutte le persone che ne fanno richiesta.

Un enorme GRAZIE a chi si è dedicato a questa operazione, soprattutto ai volontari della Protezione Civile e dei nostri Quartieri, nonché alla Pubblica Assistenza, Associazione Carabinieri, GEV, capaci in due giorni di organizzare il tutto! Bravissimi”.