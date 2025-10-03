Sarà inaugurato domani 4 ottobre, il supermercato Coop di Ravenna Gallery, in Via Gramsci, 84/86, completamente rinnovato dopo i lavori di restyling avviati a inizio settembre e condotti a negozio aperto.

Lo storico punto vendita della Cooperativa, aperto a maggio del 1985 è stato oggetto di un intervento mirato, pensato per offrire a soci e clienti una spesa comoda, di qualità, in linea con le nuove esigenze e tendenze di consumo. Coop Alleanza 3.0 ha creduto fortemente in questo progetto, investendo oltre 200mila euro.

Per celebrare insieme alla comunità la riapertura, l’appuntamento è fissato per le 9 all’ingresso del negozio. Al momento inaugurale interverranno Domenico Trombone, Presidente di Coop Alleanza, Federica Moschini, Assessora del Comune di Ravenna, e Iolanda De Simone, Regional Director Romagna Marche di Coop Alleanza 3.0. In rappresentanza dei soci Coop, sarà presente Isabella Bertarelli, Vicepresidente di Zona Soci Ravenna- Cervia.

Il supermercato

Grazie ai lavori di restyling la Coop all’interno del Centro Commerciale Gallery è pronta ad accogliere i quasi 60mila soci della città e tutti i clienti con spazi rinnovati, nuovi servizi e un assortimento pensato per ogni esigenza: da chi cerca soluzioni veloci a chi vuole risparmiare senza rinunciare alla qualità, fino a chi sceglie prodotti premium o locali. Il punto vendita si estende su 1.184 metri quadri e conta 44 lavoratori.

Panetteria Coop: il profumo del pane fresco

Tra le novità, la nuova Panetteria Coop, con un banco assistito che offre ogni giorno pane fresco. A rotazione, pani speciali disponibili anche su prenotazione. Non mancano grissini, streghette, focacce, pizze e schiacciate toscane. Disponibile anche la pizza alla pala, ritirabile calda a fine spesa. Chi va di fretta può scegliere un panino “su misura”, con ingredienti a scelta. Tra le novità anche la Piadineria: un corner self-service con tutto il necessario per una piadina perfetta.

Gastronomia: sapori e tradizioni locali

Il banco gastronomia offre piatti pronti, specialità da rosticceria e preparazioni tipiche, serviti da personale esperto. La rinnovata gastronomia è caratterizzata dall’esposizione di formaggi freschi e stagionati, in appositi spazi, presenta un ricco assortimenti di salumi del territorio, piatti pronti da gustare oltre alla nuova vetrina dei polli take away.

Macelleria e Pescheria : cura, qualità e servizio

In seguito ai lavori di restyling, l’esperienza della spesa si arricchirà anche con nuove proposte all’interno dei banchi assistiti della Macelleria e della Pescheria. I macellai Coop proporranno le migliori carne da filiere selezionate e controllate, insieme a tagli di carne per gusti ricercati. Con i lavori di restyling i clienti troveranno l’Hamburgheria, un’apposita area sarà dedicata agli hamburger con un ampio assortimento, e una selezione di tutti gli ingredienti per un panino completo di verdure, formaggi, burger buns e salse. Nel banco assistito della Pescheria oltre al pesce fresco, saranno disponibili tanti piatti pronti da cuocere per ogni ricetta e necessità. Tra le novità, la Friggitoria: il servizio permetterà, a chi lo desidera un fritto di pesce. Nel banco saranno presenti anche prodotti ittici già cotti tra cui spiedini di calamari, spiedini di mazzancolle e pesce alla piastra. Tra le novità anche il nuovo corner della Salmoneria, zona interamente dedicata alla proposta di salmone – ad esempio affumicato o a tranci – in formato take away.

Ortofrutta: stagionalità e filiera corta

Nel reparto ortofrutta Coop valorizza i prodotti locali e di stagione, selezionati da produttori del territorio. I prodotti a filiera corta sono evidenziati da segnaletica e materiali informativi che raccontano l’impegno della Cooperativa verso un’agricoltura più sostenibile.

Cantina, cura della casa, persona e pet

In Cantina viene valorizzata un’ampia selezione di vini, locali, regionali e a marchio Fior fiore Coop e lo spazio “Gin hub”, che presenta un ampio assortimento per la preparazione di cocktail a base di gin. Completano l’offerta quotidiana i prodotti per la cura della casa, per l’infanzia, la cura della persona e la Cosmesi. Nel negozio di Ravenna Gallery, è anche possibile utilizzate il Salvatempo direttamente in App.

Il supermercato è dotato di 6 casse tradizionali e 4 casse self. È aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8:30 alle 13.