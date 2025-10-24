Domani, sabato 25 ottobre alle ore 15, si terrà l’inaugurazione del rinnovato Parco Azzurro di via Paolo Galli a Faenza, restituito alla città dopo un intervento di rigenerazione e manutenzione straordinaria.

All’iniziativa parteciperanno il Sindaco di Faenza, Massimo Isola, e i rappresentanti della Giunta comunale.

Il nuovo Parco Azzurro si presenta come uno spazio rinnovato dedicato al gioco, allo sport e alla socialità, simbolo della rinascita e della coesione della comunità faentina.