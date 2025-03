La Diocesi piange don Sergio Peano, canonico del capitolo della Cattedrale, rettore della chiesa di Santa Maria del Suffragio e cappellano della casa circondariale di Ravenna, morto ieri all’età di 72 anni. Colpito da un’emorragia cerebrale, è stato ricoverato sabato d’urgenza al Bufalini di Cesena dove è morto ieri mattina.

Originario di Boves, aveva frequentato il seminario del Paradiso a Bergamo. Ordinato prete era arrivato a Ravenna dove era stato cappellano a San Rocco e a Portomaggiore e poi è stato nominato canonico del Capitolo della Cattedrale e rettore della chiesa del Suffragio, in piazza del Popolo, dove per il momento sono sospese le celebrazioni liturgiche. Per un certo periodo è stato anche segretario del cardinal Ersilio Tonini.

Da anni seguiva spiritualmente le persone detenute della casa circondariale con momenti di preghiera e celebrazioni soprattutto in occasione dei momenti forti, a Natale e a Pasqua con le Messe presiedute dall’arcivescovo, monsignor Lorenzo Ghizzoni.

La camera ardente per don Sergio Peano sarà allestita in Duomo, dove la salma arriverà oggi. Da domani sarà possibile visitarla.

Le esequie sono in programma martedì 4 marzo alle 15,30 in Cattedrale e saranno presiedute dall’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni. Giovedì mattina poi il feretro di don Peano tornerà a Boves (Cuneo), suo paese natale, per la tumulazione.