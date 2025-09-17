Il Giretto d’Italia è la competizione che promuove la mobilità sostenibile nelle città italiane. L’evento, organizzato da Legambiente con il sostegno di Euromobility, si svolge ogni anno nel mese di settembre nell’ambito delle iniziative programmate per la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile.
Il Giretto è una gara tra città tesa a promuovere gli spostamenti casa-lavoro e/o casa-scuola effettuati in bici, con l’utilizzo di altri mezzi di micromobilità elettrica.
Giovedì 18 settembre, dalle 7.30 alle 10.30, il “Giretto d’Italia” si terrà anche a Faenza.
I cittadini potranno partecipare recandosi al lavoro o a scuola in bicicletta o con mezzi di micromobilità, transitando dai check point posizionati in:
Corso Garibaldi, all’incrocio con via IV Novembre
Viale Marconi, all’incrocio con via Batticuccolo.