“Tutti a tavola, tutti insieme! Le giornate del menu senza glutine”, è questo lo slogan scelto per l’iniziativa che si svolgerà domani, 19 maggio, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del comune di Ravenna nell’ambito della settimana nazionale della celiachia dal 14 al 22 maggio. Domani, nelle mense scolastiche delle scuole primarie e secondarie di primo grado che aderiscono al progetto, verrà servito a pranzo un pasto naturalmente privo di glutine, per far comprendere anche ai bambini e alle loro famiglie che mangiare senza glutine si può e anche con gusto. Si tratta di un’iniziativa del Comune di Ravenna in collaborazione con Associazione italiana celiachia Emilia-Romagna e Camst che ha come obiettivo quello di diffondere la conoscenza della celiachia e dell’alimentazione senza glutine al fine di garantire un diritto indispensabile di ogni bimbo: la completa e corretta integrazione degli alunni celiaci nel contesto scolastico.

Da sempre l’Associazione Italiana Celiachia si impegna per tutelare i diritti delle persone celiache e dei loro familiari, soprattutto attraverso la sensibilizzazione verso le tematiche legate alla celiachia e all’alimentazione senza glutine.

Per approfondimenti e maggiori informazioni: emiliaromagna.celiachia.it / www.settimanadellaceliachia.it.