Dopo oltre sei mesi dall’ultima partita, il 9 marzo scorso contro Catania (playoff e Coppa Italia furono giocati al Pala Costa), il Pala De Andrè torna a riaprire le sue porte al campionato di A2. Domani, con inizio alle 18, la Consar Ravenna avvia il suo cammino nella nuova stagione ospitando l’Alva Inox 2Emme Service Porto Viro. E l’obiettivo di Goi e compagni è quello di partire nel modo migliore, cioè con una vittoria,, come avvenne nella passata stagione, quando i successi iniziali di fila furono quattro, preludio poi al totale finale di 20.

“Quello è un percorso di cui andiamo fieri e all’inizio dell’annata con i giocatori che sono rimasti qui ce lo siamo detto – spiega il capitano Riccardo Goi, che si appresta a iniziare l’undicesima stagione con Ravenna – e lo abbiamo ricordato. Deve essere da stimolo e deve trasmetterci altre motivazioni. C’è un gruppo nuovo, si è aperto un altro capitolo e sarebbe bello e importante partire con una vittoria, davanti al nostro pubblico”.

Ravenna e Porto Viro si sono affrontate e studiate due settimane fa nell’allenamento congiunto al Pala Costa, vinto dalla Consar per 3-1, ma è chiaro che questa volta, con i tre punti in palio, sarà tutta un’altra sfida, che coach Valentini potrà affrontare con la squadra al completo visto il pieno recupero dal problema alla spalla destra di Hristiyan Dimitrov, che aveva saltato gli ultimi due test amichevoli. “Ci aspettiamo una partita complessa – ammette Goi – sia perché Porto Viro ci ha sempre dato fastidio sia perché ha un organico con giocatori che hanno esperienza da vendere. Penso ad Erati, a Sperandio, a Pinali che l’anno scorso ha vinto questo campionato con Cuneo. Dovremo tenere un livello di gioco alto”. Il precampionato della Consar annovera due pareggi e due vittorie con prestazioni e qualità del gioco in crescita. “Siamo reduci da un buon precampionato e da una buona preparazione fisica e tecnica. E se c’è una cosa che mi ha colpito di questo gruppo è l’attitudine al lavoro in palestra – riconosce il libero della Consar – poi è chiaro che non siamo ancora a un livello ottimale e non potremmo esserlo a questo punto della preparazione così come credo non lo sarà Porto Viro. Dovremo quindi nascondere un po’ quelli che sono i nostri difetti e fare risaltare le cose che in questo momento ci vengono meglio”.

Gli arbitri del match Duo arbitrale al femminile per questa prima partita di campionato della Consar. Primo arbitro sarà Claudia Angelucci di Avezzano, secondo arbitro Beatrice Cruccolini di Perugia.

La novità: anche la A2 sbarca su DAZN A garantire la copertura televisiva del campionato di A2 Credem Banca sarà in questa stagione garantita da DAZN. Eccezionalmente, la prima giornata sarà visibile sul canale You Tube di DAZN. La trasmissione in maniera integrale delle sfide della A2 si aggiunge così alle due gare per turno di SuperLega Credem Banca trasmesse sulla piattaforma, con l’aggiunta di una terza partita scelta tra le migliori di ogni mese. DAZN inoltre trasmetterà le partite di CEV Champions League, i migliori incontri europei della CEV Cup e della Challenge Cup, oltre al Mondiale per club e le sfide della nazionale italiana campione del mondo.