Venerdì 2 settembre la festa riprenderà fin dal mattino quando ai magazzini del sale alle 10.30 il Gruppo Culturale Civiltà Salinara consegnerà 2 borse di studio agli studenti più meritevoli dell’Istituto alberghiero “Tonino Guerra”.

Appuntamento con la bellezza ed il benessere dalle 11.30 alle 13.00 alle Terme di Cervia in Via Forlanini con Appuntamento in Beauty Lounge per provare i nuovi prodotti della linea cosmetica Liman Termae. Su prenotazione: beauty@termedicervia.it / 0544 990111.

Dal pomeriggio tornano gli appuntamenti al magazzino del sale Torre con ilWorkshop: L’arte del sale nella gastronomiaCapacity Building – Workshop del Progetto MedArtSal (ENI CBC Med Programme) coordinato dalla Fondazione MedSea alle 15.30.

Alle 16.30 davanti al Magazzino del Sale Torre parte la Passeggiata Patrimonialedal titolo “I cantieri navali tra terra e mare”. Alle 17.00 Davanti alla Sala Rubicone si terranno i laboratori per bambini “ Sapore di Pane” dellaAssociazione Culturale Casa delle Aie, mentre alle 18.00 all’interno del Magazzino del Sale Torre si terrà l’evento gastronomico, curato dal ristorante La Pescheria del Molo “La Zariòta, l’ostrica di Cervia”. Presentazione e degustazione dell’ostrica di Cervia, coltivata a 3 miglia dalla costa e confezionata direttamente in barca. Su prenotazione al numero339 4703606 (max. 30 persone).

Sempre al magazzino del sale alle 19.30 con un repentino “cambio di stagione” si terrà L’anteprima del Natale.Col Panettone artigianale al Sale Dolce di Cervia si festeggeranno i 20 anni della società Parco della Salina. Verrà presentato il panettone artigianale preparato dalla pasticceria Flamigni per il Parco della Salina di Cervia. A seguire la degustazione del panettone in abbinamento alla crema e allo zabajone in collaborazione con l’Associazione Fornai e Pasticceri di Cervia e Ravenna e AIS Romagna. Intervengono Camillo Serena direttore commerciale Flamigni, Aida Morelli presidente Parco Regionale del Delta del Po, Giuseppe Pomicetti presidente del Parco della Salina di Cervia. Su prenotazione al numero 339 4703606(max. 30 persone)

Alle 19.30 ad Acervum,nel cuore della salina cervese un Tramonto al sapore di sale con cocktail, birra e taglieri al Sale Dolce di Cervia.

Durante tutte le giornate della festa ai magazzini del sale: la mostra fotografica dedicata a Giuseppe Palanti nel 110° anniversario dalla nascita di Milano Marittima (a cura di Circolo culturale dei pescatori “La Pantofla”); The Magic of Salt: mostra di presentazione di saline e territori delle città della European Salt cities network; a MUSA “Saline d’Italia” e in sala Rubicone gli scatti di Dany Fontana “Occhi di Sale”.

MUSA museo del sale “Agostino Finchi” sarà aperto tutta la giornata dalle 11.00 alle 12.30 , dalle 15.00 alle 19.00 e dalle 20.30 alle 24.00.

In salina nella giornata di venerdì si terranno visite guidate a piedi, in barca elettrica e con il trenino organizzate dalla Cooperativa Atlantide dalle 14.30 e alle 20.30. Per info 0544973040 salinadicervia@atlantide.net

Il programma si completa con 10 stand gastronomici e mercatino del gusto per una offerta gastronomica e di cibo di strada di qualità, stand espositivi di prodotti del territorio, dimostrazioni di realizzazione di pane e pasta fresca con l’Associazione Culturale Casa delle Aie Cervia, annullo postale dedicato alla festa e passeggiate patrimoniali.Presente nelle giornate di festa anche lo stand del F.A.I. che raccoglie firme per decretare la Salina Camillone Luogo del Cuore del FAI.

I prodotti al sale dolce di Cervia sono tanti: cioccolata, formaggi, grappa, birra, biscotti, piadina, salumi, arachidi, giardiniera, pesce.

Cervia Sapore di Sale gode del Patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Ravenna e del Parco del Delta del Po.