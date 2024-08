Una domenica decisamente originale e diversa per il Bagno Mosquito a Marina di Ravenna. Domani, domenica 4 agosto, non ci sarà il consueto appuntamento con la musica live: per l’intera giornata è in programma invece il torneo di calcio balilla umano, con divertimento assicurato per chi gioca e per gli spettatori a bordo campo.