La 7^ edizione della campagna nazionale ‘Più Sicuri Insieme’, vede il gazebo di Confartigianato ed ANAP portare nei mercati della nostra provincia i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle Istituzioni, che potranno così fornire consigli utili per prevenire uno dei reati più odiosi, ovvero le truffe ai danni degli anziani.
Presso il gazebo, inoltre, è possibile ritirare gratuitamente il vademecum di consigli utili per prevenire le truffe agli anziani.
Il Gazebo Confartigianato ANAP sarà operativo presso il mercato di Russi, domani martedì 16 settembre, dalle ore 9.30 alle 11.30.
L’appuntamento successivo sarà mercoledì 17 settembre al mercato di Lugo.