In vista degli ultimi giorni per presentare la domanda del Contributo Autonoma Sistemazione (Cas), riservato alle famiglie residenti che sono state costrette a lasciare la propria abitazione a seguito dell’emergenza alluvione, lo sportello Urp di Traversara allestito nel container di piazza don Modanesi sarà aperto martedì 29 e giovedì 31 ottobre (dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30). Lo stesso 31 ottobre è l’ultimo giorno utile per presentare la domanda del contributo Cas.

Più in generale, per le segnalazioni relative all’alluvione e per richieste di appuntamenti allo sportello resta attivo il numero 334 2192758 (da lunedì a sabato 8.30-13, martedì e giovedì 14.30-17.30).