Un grave lutto ha colpito la famiglia della cantante Laura Pausini: lo zio Ettore Pausini, 78 anni, è stato investito e ucciso da un’auto pirata mentre era in bicicletta.

L’incidente è avvenuto sugli Stradelli Guelfi, in provincia di Bologna — la vittima stava effettuando un tragitto in bici quando, in circostanze che sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, è stata travolta da un veicolo il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso.

Immediati i soccorsi, purtroppo vani: Ettore Pausini è deceduto sul posto. La polizia locale e i carabinieri hanno già avviato le indagini per risalire al pirata della strada e stanno raccogliendo testimonianze, immagini di videosorveglianza e altri elementi utili per l’identificazione del veicolo e del conducente.

Secondo alcune fonti, l’auto si tratterebbe di una Opel Astra, ma le indagini sono in corso.

La scomparsa dell’uomo, che era membro della famiglia Pausini, lascia un profondo dolore: amici e parenti lo ricordano come persona stimata, attiva e legata alla comunità locale. La vicenda ha suscitato commozione anche nel mondo della musica e dello spettacolo.

La famiglia Pausini chiede rispetto e riservatezza in questo momento difficile, confidando che le autorità facciano piena luce sull’accaduto.