Domenica 13 aprile si sono disputate a Montelupo Fiorentino le finali dei Campionati Italiani di Dodgeball. La Shamrock Dodgeball Ravenna ha ottenuto ottimi risultati portando tutte le squadre sul podio: oro per l’Under 14 e per la squadra Open Femminile, argento per l’Under 16 e bronzo per la formazione Open Maschile.

In campo si sono affrontate 27 squadre provenienti da diverse regioni d’Italia, in una giornata di sport e condivisione che ha coinvolto oltre 250 atleti, 10 arbitri e un’organizzazione attenta che ha reso possibile l’evento. Un’occasione di incontro e festa che ha ribadito la crescita del Dodgeball nel panorama sportivo italiano e, soprattutto, la passione che anima tutte le società partecipanti.