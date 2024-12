International Imola 80

Raggisolaris Academy 84

(23-24; 40-42; 58-63)

IMOLA: Dall’Aglio, Dall’Osso 12, Basciani 4, Poloni 14, Carrelli ne, Baldassarri 13, Ronchini 2, Gardenghi 28, Fini 4, Di Antonio 3. All.: Dalpozzo.

FAENZA: Garavini 12, Naccari 5, Merendi 4, Ndiaye 1, Dellachiesa, Sirri 16, Ravaioli 17, Gorgati, Naldini ne, Camparevic 6, Lazzari 6, Bendandi 17. All.: Monteventi

La Raggisolaris Academy chiude il 2024 con una vittoria, superando in trasferta l’International Imola. La partita è stata sempre condotta dai faentini anche con un vantaggio di oltre i dieci punti, ma non sono mai riusciti a chiuderla. Nel finale punto a punto, la squadra ha mostrato però grande lucidità, vincendo la partita.

“È stato un ottimo modo di chiudere l’anno con la seconda vittoria consecutiva in trasferta – afferma coach Iacopo Monteventi -. La partita è stata tutto sommato positiva anche se abbiamo faticato in difesa dove non siamo riusciti a mettere in pratica tutte le cose che avevano preparato in settimana. Abbiamo concesso soprattutto nel primo quarto troppi canestri nell’uno contro uno e in transizione che hanno permesso ai nostri avversari di entrare in partita e non siamo stati costanti nei quaranta minuti. In fase offensiva invece siamo andati molto bene e siamo cresciuti molto rispetto alle ultime due uscite.

Siamo stati bravi a rientrare all’intervallo con grande determinazione e questo ci ha permesso ad inizio del secondo tempo di giocare bene e di portarci anche sopra la doppia cifra toccando i 14 punti di vantaggio, ma nel finale abbiamo abbassato la concentrazione e Imola con canestri costruiti molto bene si è rifatta sotto. Siamo però stati bravi a restare lucidi e a chiudere il match a nostro favore. Da parte della squadra facciamo gli auguri di buone feste a tutti i tifosi”.

Il campionato si ferma per la pausa natalizia: la Raggisolaris Academy ritornerà in campo mercoledì 8 gennaio alle 21.15 in contro il Tiberius Rimini