Giardini Margherita Bologna 78
Raggisolaris Academy 62
(21-23; 38-42; 63-51)
BOLOGNA: Argenti 13, Bertacchini 16, Brotza 8, Galvan 7, Lelli 5, Lusetti 10, Paoloni 5, Piana, Riguzzi 2, Rocchi 10, Salicini 2. All.: Morra.
FAENZA: Merendi 2, Gorgati, Gaina Catana ne, Al Alosy 5, Lazzari 10, Marras 3, Dellachiesa 11, Grillini T. ne, Baldini 8, Naldini 4, Camparevic 4, Aromando 15. All.: Monteventi Ass.: Bedeschi
ARBITRI: Cellura – Pedretti
Sconfitta esterna per la Raggisolaris Academy sul campo dei Giardini Margherita Bologna. Dopo un primo tempo chiuso avanti 42-38, i faentini iniziano a ‘litigare’ con il canestro, come dimostrano i soli 20 punti segnati nel secondo tempo, e perdono 62-78.
Nel prossimo turno la Raggisolaris Academy giocherà domenica 9 novembre alle 19 in casa con il Veni San Pietro in Casale.