Dopo il violento nubifragio del fine settimana, arrivano i primi provvedimenti anche per la balneazione. Arpae ha infatti registrato il superamento dei limiti normativi di qualità delle acque in due tratti di costa della riviera cervese, dove scatteranno ordinanze sindacali di divieto temporaneo.

Il campionamento, effettuato lunedì lungo l’intero litorale dell’Emilia-Romagna, ha rilevato che su 98 tratti monitorati 81 risultano pienamente balneabili, mentre nei restanti 17 si sono registrati superamenti legati alle abbondanti piogge e allo sversamento dei troppopieni dai corsi d’acqua.

In particolare, per la provincia di Ravenna, i divieti riguardano:

Milano Marittima : 100 metri a nord del canale immissario saline;

Cervia: 100 metri a nord del porto canale.

Le ordinanze resteranno in vigore fino a quando i parametri non rientreranno nelle soglie previste, circostanza che – sottolinea Arpae – avviene di norma in tempi brevi. I campionamenti verranno ripetuti nei prossimi giorni per verificare il ritorno alla piena balneabilità.