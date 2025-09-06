Home Cronaca Divieto di transito in via Lunga nella giornata di martedì CronacaFaenza Web TvFaenza Divieto di transito in via Lunga nella giornata di martedì Da Lega - 6 Settembre 2025 29 0 Condividi FacebookTwitterPinterestWhatsAppTelegramLinkedinEmail Per lavori di risagomatura dei fossi stradali martedì 9 settembre, dalle ore 7 alle 18, in via Lunga istituzione del divieto di transito eccetto i mezzi di soccorso, di emergenza e i veicoli in uso a residenti e frontisti. Articoli correlatiDi più dello stesso autore I PanPers e Andrea Vasumi a Ravenna per la Notte d’Oro 2025 Partita Ravenna – Bra di domenica 7 settembre: le possibili modifiche alla viabilità La mostra “Azzurro Fragile” a Palazzo del Podestà apre gli eventi di Made in Italy HOT NEWS Materia e Immaginazione: un viaggio artistico tra Guerrino Tramonti a Saverio... Torna la Biennale di Mosaico contemporaneo: da Chagall alle installazioni in... Un bando della Regione per sostenere i Viaggi della memoria In mezzo scorre il fiume: ultimi due appuntamenti per il festival... - Advertisement - - Advertisement -