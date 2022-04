Per un intervento di ristrutturazione di un edificio, dalle 8 alle 18, nel periodo che va da mercoledì 6 aprile al primo giorno di giugno, in corso Mazzini viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli sul lato del civico 23 fino al civico 27. In quel tratto la sede stradale subirà un restringimento della carreggiata.

In via Pistocchi, negli stessi orari e per lo stesso periodo, verrà istituito un divieto di sosta con rimozione forzata dei velocipedi nel portabiciclette che si trovano al lato dell’istituto di credito.