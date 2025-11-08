Nel pomeriggio di ieri, un episodio di violenza ha scosso la zona dei giardini Speyer di Ravenna. Un minore, appena uscito da scuola, è stato avvicinato da un coetaneo che lo avrebbe minacciato mostrando un coltello.

L’allarme è stato lanciato da un passante e poi dai genitori della vittima, permettendo ai Carabinieri di intervenire rapidamente e identificare l’autore del gesto. Il giovane è stato sottoposto alla misura cautelare dell’accompagnamento presso la propria abitazione.

Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine e destinatario di precedenti misure di prevenzione, è stato ritenuto pericoloso dalle autorità. Nella mattinata odierna, il Questore di Ravenna ha emesso nei suoi confronti un provvedimento di D.A.C.Ur. (Divieto di Accesso alle Aree Urbane), che gli vieta di frequentare per un anno la zona della stazione ferroviaria e l’area dei giardini Speyer.