Il prossimo 7 dicembre, nell’ambito della rassegna “Sabato con Noi – 2024” alla Palestra della Scienza, in via Cavour 7, Faenza, dalle 16.30 alle 18.00, verrà recuperato l’incontro dal tema “Divertiamoci con la Scienza con tanti giocosi esperimenti”, idoneo alla partecipazione di tutti. L’incontro sarà a cura di Bruno Casadio e Gianpaolo Martelli.

La proposta prevede la presentazione di varie esperienze laboratoriali e di nuovi exhibit, ma privilegiando in prima istanza l’aspetto ludico. In molti casi sarà possibile provarle anche direttamente da parte dei partecipanti, ma in collaborazione con i tutor.

Saranno infine stimolate in modo divertente l’osservazione e la riflessione su alcuni importanti principi scientifici.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione al 3392245684.