Durante il programma “Noos – l’avventura della conoscenza”, diretto da Alberto Angela ed in onda su Rai Uno, lunedì 7 luglio, a partire dalle ore 21.25, è prevista la messa in onda di un servizio sui disturbi respiratori del sonno, girato presso l’ospedale “Morgagni – Pierantoni” di Forlì e l’ospedale “Umberto I” di Lugo.

La sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS) e le apnee ostruttive del sonno (OSA) rappresentano un disturbo sempre più diffuso, con ripercussioni di significativa gravità, sia nei confronti della qualità di vita che in rapporto a svariati risvolti (ipertensione, alterazioni cardio e cerebro vascolari, disturbi di accrescimento e comportamentali in età pediatrica, ecc.). Il servizio, realizzato dal giornalista Lorenzo Pinna, con la collaborazione dell’operatore Mariusz Daz e delle giornaliste dell’Ufficio Stampa di Ausl Romagna, Tiziana Rambelli, Manuela Dradi e Alice Possidente, è stato girato presso l’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria di Forlì, diretta dal dottor Andrea De Vito, l’Unità Operativa di Cardiologia di Forlì, diretta dal prof. Carmine Pizzi (Professore associato di Malattie dell’Apparato Cardiovascolare dell’Università degli Studi di Bologna) e l’Unità Operativa Struttura Semplice Disturbi respiratori del sonno dell’Ospedale di Lugo, diretta dal dottor Francesco Tavalazzi. In studio, durante la messa in onda del servizio, è presente Federica Provini, Professoressa ordinaria di Neurologia presso l’Università degli Studi di Bologna, che svolge le sue ricerche nell’ambito della Medicina del Sonno. L’obiettivo del giornalista è stato di raccontare cosa accade quando una persona soffre di questi disturbi, la dinamica del russamento, le patologie che ne conseguono e le soluzioni diagnostiche e chirurgiche per questo grave problema spesso, purtroppo, sottovalutato e non diagnosticato. Una diagnosi tempestiva consente di intervenire prontamente con terapie mediche e chirurgiche adeguate e nella stragrande maggioranza dei casi risolutive.

Oltre alle interviste al dottor De Vito, Prof. Pizzi e dottor Tavalazzi, sono stati intervistati anche pazienti, provenienti da tutta Italia, che hanno sofferto e soffrono di tali patologie. Hanno collaborato alle riprese dott. Luca Bergamaschi e dott.Matteo Armillotta (cardiologi dottorandi presso la Cardiologia dell’ospedale di Forlì), il dottor Giuseppe Meccariello (Otorinolaringoiatria di Forlì), il Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna – sede di Forlì e la Medicina Riabilitativa dell’Ospedale di Forlì (in particolare, i fisioterapisti Nicola Dello Iacovo e Alice Missiroli, che si sono prestati come comparse).