Distrutto dalla tromba d’aria, riparte con una nuova veste Le Spighe ad Alfonsine

Le Spighe e la casa di Andrea Ricci Maccarini sono il simbolo della tromba d’aria che ha colpito il 22 luglio scorso Alfonsine, Savarna, Lugo e i territori limitrofi, distrutte dalla forza del maltempo. Grazie ad un prezioso aiuto di un’azienda del territorio, alle donazioni e all’affetto di questi mesi, il 10 gennaio l’attività enogastronomica riuscirà a ripartire con una nuova veste. È lo stesso Andrea a raccontarlo, animatore in questi giorni di uno dei capanni di Piazza del Popolo a Ravenna. Come molte persone colpite dall’alluvione e dalla tromba d’aria, si sente con il presente rubato, ma, nonostante lo sconforto e un’assicurazione che non si sa se lo risarcirà, e che comunque non coprirà gli oltre 300 mila euro di danni riportati, è riuscito a trovare le forze per ripartire.