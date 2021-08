Ignoti hanno distrutto l’opera tributo in mosaico “L’incontro” dedicata alla figura dell’ex Sindaco di Ravenna Fabrizio in Darsena.

Dal profilo di facebook il dispiacere di Simoma Pepoli moglie del sindaco Fabrizio Matteucci

“Se fossi qui, davanti a me, ti chiederei di sederti. Ti guarderei negli occhi chiedendoti perché ti sei portato via tanto di quella bellezza.

Poi ti ascolterei.

Perché l’uomo che quegli oggetti incarnano sapeva ascoltare.

Sono dispiaciuta per tante ragioni. Alcune sono più calde.

Sono dispiaciuta perché gli innamorati la sentivano loro la panchina. Si sedevano lì, per scambiarsi un poco di eternità.

Sono dispiaciuta perché amo quell’uomo e vorrei vivo ed integro il suo ricordo.

Ed infine sono dispiaciuta per te. Perché un gesto come questo mi dice che non appartieni. Nemmeno a te stesso.”