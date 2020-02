Sabato 18 gennaio scorso alle ore 10:00, presso la biglietteria del Teatro Alighieri, si sono aperti i botteghini per il rilascio degli abbonamenti per la stagione del Teatro Comico.

<<Già diverse ore prima un centinaio di persone erano già in fila in attesa che si aprissero le porte per poter acquistare l’abbonamento; dato che gli abbonati affezionati alla rassegna non hanno potuto usufruire del semplice rinnovo in virtù dell’azzeramento degli abbonamenti alle precedenti edizioni della rassegna; e considerato che come si evince dalle dichiarazioni di cittadini ai giornali e presso gli uffici dei gruppi consiliari, il sistema di vendita dei biglietti presso il botteghino è andato in blocco, per via delle concomitanti prenotazioni on line; e che anche on line ci sono stati grossi problemi ad effettuare le prenotazioni; sottolineato che 400 biglietti erano riservati ai soci CRAL ma molti abbonati lamentano il fatto di non avere ricevuto una comunicazione adeguata >> così afferma Michele Distaso di Sinistra per Ravenna.

<<Vista la situazione che ha causato il malcontento di centinaia di cittadini, si chiede al sindaco e alla giunta di avanzare una richiesta di chiarimento presso gli organizzatori della stagione di Teatro Comico; se non si ritiene di intervenire per suggerire di rivedere la modalità di prenotazione di abbonamenti affinché episodi simili non debbano più accadere>> conclude Michele Distaso.