Continuano i gravi disagi sulla linea ferroviaria Marradi–Faenza e il sindaco di Brisighella, Massimiliano Pederzoli, è tornato a scrivere alle autorità competenti per denunciare l’inefficienza del servizio di autobus sostitutivi attivato in seguito alla sospensione del traffico ferroviario a causa del maltempo.

Nella lettera, datata 8 gennaio 2026, il primo cittadino segnala come anche nell’ultima giornata il servizio sostitutivo predisposto da Trenitalia abbia lasciato a terra numerosi studenti, in gran parte minorenni, e lavoratori pendolari, replicando criticità già verificatesi più volte in passato.

«Con estremo disappunto – scrive Pederzoli – sono costretto a segnalare ancora una volta questo grave disservizio, nonostante le numerose sollecitazioni già avanzate affinché il servizio venga organizzato in modo regolare ed efficiente».

I disagi segnalati sono stati, anche questa volta, rilevanti: studenti impossibilitati a raggiungere la scuola, altri arrivati in ritardo perché accompagnati dai genitori, e lavoratori costretti a posticipare l’orario di ingresso per supplire alle carenze del trasporto pubblico.

Il sindaco richiama inoltre le cause strutturali della situazione, ricordando che le criticità derivano dai gravi danni subiti dalla linea ferroviaria durante le alluvioni del 2023 e 2024. «I lavori di ripristino – sottolinea – non sono ancora conclusi e, in alcuni tratti interessati da frane e colate di fango, non risultano nemmeno avviati».

Una condizione che, secondo Pederzoli, sta diventando sempre più difficile da spiegare ai cittadini. «È complicato giustificare ai miei concittadini perché i ragazzi non riescano a seguire con regolarità i corsi di studio, a causa di un servizio sostitutivo che continua a non funzionare».

Da qui l’appello urgente alle autorità pubbliche, affinché intervengano presso i soggetti responsabili dell’organizzazione del servizio. «Chiedo con forza – conclude il sindaco – che vengano adottate soluzioni immediate e strutturate per evitare il ripetersi di questi disservizi».