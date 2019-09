“6.500.000 euro. A questa cifra ammonta il valore della gara vinta dalla nuova azienda del trasporto scolastico a Ravenna. Ma nonostante la cifra, il servizio latita, e i bambini rimangono a piedi. Una situazione intollerabile”

Il consigliere della Lega, Andrea Liverani, inoltre spiega che “l’azienda erogatrice del servizio viene da fuori regione, gli autisti non conoscono i percorsi, spesso si perdono o saltano le fermate, lasciando i ragazzi a piedi. Inoltre a quanto pare, oltre che ai problemi legati agli autisti, vi sono anche problemi legati alla tipologie di mezzi, i quali non sarebbero idonei al trasporto di ragazzi delle scuole medie.”

“Ritardi, mezzi che non effettuano le corse, mezzi non idonei, autisti che si perdono o che saltano le fermate. Sembra una barzelletta, ma in realtà è il nuovo servizio comunale di trasporto scolastico. E pensare che le famiglie pagano più di 300 euro per un servizio del genere” evidenzia il leghista che aggiunge “inoltre, c’è da segnalare la mancanza degli assistenti, cioè coloro che devono controllare chi sale e chi scende. Siamo all’assurdo.”

Conclude quindi Liverani: “Ho presentato un’interrogazione in Regione per capire come si comporteranno regione e comune in merito a questo disservizio. Voglio sapere se la gara di appalto prevede sanzioni o penali per eventi come questi. Voglio sapere se il comune ha provveduto ad un piano di emergenza per sopperire alle mancanze della ditta e assicurare il servizio alle famiglie. Una situazione del genere non doveva accadere, ed ora regione e comune devono subito correre ai ripari.”