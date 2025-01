Discarica abusiva di ramaglie in via Fiume Abbandonato. “Bisogna intervenire”

A pochi passi dal centro di Ravenna, c’è una discarica abusiva di ramaglie lunga 20 metri. La segnalano i residenti di via Fiume Montone Abbandonato tra i civici 160 e 168, che si trovano in una piccola traversa della via principale, dove c’è anche il centro educativo dell’Ausl “Bosco Baronio”. Dopo ripetute segnalazione a Comune e ad Hera, i residenti denunciano la situazione di degrado e pericolo