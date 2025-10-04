Discarica a cielo aperto nella lottizzazione mancata attorno al Mulino Dapporto

La lottizzazione mancata attorno all’ex Mulino Dapporto, a Granarolo, è oggi una discarica a cielo aperto, dove cresce una vegetazione incontrollata, rifugio di lepri, fagiani e nutrie. Il tutto a due passi da alcune abitazioni. La soluzione, apparentemente semplice, in realtà è più complicata di quanto possa sembrare. Lo ha spiegato l’amministrazione comunale rispondendo ad un’interrogazione di Progetto Civico Faentino.

All’interno dell’area, di notte, sono soliti arrivare camion carichi di materiale, poi scaricato abusivamente nei vari piazzali attorno al mulino. Al momento sono presenti materiali di natura edile, ma nel tempo è stato lasciato di tutto. Gli abbandoni, tra l’altro, sono anche molto pericolosi per le stesse persone che li commettono. La zona doveva ospitare un piccolo nuovo quartiere. L’urbanizzazione era iniziata nel 2010, dopo la stipula della convenzione. L’azienda costruttrice, prima di fallire, era riuscita a realizzare strade e a posare le fognature. Tuttavia molti dei tombini a terra oggi sono privi di copertura ed è facile rischiare di caderci dentro, soprattutto di notte e nelle zone dove la vegetazione è più rigogliosa e i manufatti nascosti alla vista.