In un contesto sociale segnato da un crescente malessere emotivo tra le nuove generazioni, l’Unione della Romagna Faentina rafforza il proprio impegno sul fronte della prevenzione e del supporto agli adolescenti, puntando sulla formazione delle figure adulte di riferimento. Il Centro per le Famiglie organizza per lunedì 9 febbraio una giornata articolata in due momenti, entrambi condotti da Antonio Piotti, psicoterapeuta di rilievo nazionale e docente presso la scuola di psicoterapia del Minotauro di Milano.

Il primo appuntamento, riservato a docenti delle scuole secondarie, assistenti sociali e operatori sanitari del territorio, si svolgerà dalle ore 15 alle 18 nell’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Oriani. L’incontro segna l’avvio di un percorso formativo strategico finalizzato alla stesura di un protocollo condiviso per la prevenzione e la gestione del rischio suicidale in adolescenza. Un’esigenza resa urgente dai dati post-pandemici che evidenziano un aumento significativo delle ideazioni suicidarie e dei tentativi di suicidio tra i giovanissimi, oggi seconda causa di morte nella fascia tra i 15 e i 24 anni. Parallelamente, il fenomeno dell’autolesionismo – spesso sommerso e silenzioso – interessa ormai circa un adolescente su cinque.

Il lavoro congiunto tra scuola e servizi sociali e sanitari mira a definire procedure comuni per l’individuazione precoce dei segnali di disagio, nonché strategie di intervento da attivare in ambito scolastico in presenza di situazioni critiche, rafforzando così una rete territoriale integrata di protezione e presa in carico.

In serata, a partire dalle ore 20.15, l’attenzione si sposterà sul pubblico con l’incontro gratuito e aperto alla cittadinanza dal titolo “Adolescenti che si fanno del male. Vissuti dei ragazzi, domande degli adulti”, ospitato presso la sede del Centro per le Famiglie (complesso Faventia Sales, via San Giovanni Bosco 1). L’iniziativa nasce dalla necessità di rompere il silenzio su temi delicati come isolamento, ansia, comportamenti autolesivi e pensieri di morte, offrendo agli adulti strumenti di comprensione e lettura della sofferenza giovanile.

L’obiettivo dell’incontro è accompagnare genitori, educatori e cittadini nel trasformare il senso di impotenza spesso vissuto di fronte al disagio adolescenziale in una presenza più consapevole, attenta e accogliente, capace di ascolto e di intervento tempestivo.

L’iniziativa è realizzata con il contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Info:

Centro per le Famiglie della Romagna Faentina

Via San Giovanni Bosco 1 – Faenza

Tel. 0546 691871 / 691873

E-mail: informafamiglie@romagnafaentina.it