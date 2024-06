Disagi sulla linea ferroviaria Faentina: 15 bambini del CRE lasciati a piedi, non c’era posto sull’autobus

Centro ricreativo estivo lasciato a piedi dall’autobus sostitutivo delle ferrovie lungo la tratta Brisighella-Faenza. Continuano i disagi sulla Faentina per i passeggeri. In questi giorni, a causa dell’allerta meteo, il servizio treni lungo la Faentina è sospeso. Sono in funzione le navette, come da procedura concordata con le imprese di trasporto e le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna. Si teme infatti che il possibile maltempo possa portare al movimento delle frane che minacciano la linea ferroviaria. Purtroppo, però, come più volte segnalato anche dagli stessi Comuni, il servizio sostitutivo non si rivela all’altezza. È quanto avvenuto questa mattina a Brisighella, intorno alle 9, dove 15 bambini e 3 educatori di un centro ricreativo del borgo, muniti di biglietto per quella determinata corsa, non sono riusciti a salire sul bus in servizio poiché i posti erano esauriti. Il gruppo doveva raggiungere Faenza dove erano state prenotate, e pagate, alcune attività