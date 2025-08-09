Disagi per i cantieri su via Cella e sulla Classicana: iniza il periodo peggiore. Chiude il sottopasso

I disagi per i lavori sulla Classicana e sul ponte di via Cella aumenteranno nelle prossime settimane. È infatti in programma la chiusura del sottopasso per Madonna dell’Albero, oggi aperto con senso unico alternato, regolato da un semaforo. La chiusura è necessaria per il proseguo del cantiere sulla Statale 16. Sarà una chiusura di alcune settimane, poi via Cella sarà nuovamente aperta alla viabilità, ma sempre a senso unico alternato.

Nel frattempo i lavori sul ponte per raggiungere la Ravegnana continueranno con l’obiettivo di terminarli nel mese di settembre. Il 15 settembre è prevista infatti la riapertura delle scuole e il Comune vuole evitare di ritrovarsi in una situazione di completa paralisi. L’intervento, eseguito da Acmar, potrebbe concludersi entro fine settembre.