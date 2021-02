Disagi a Punta e Marina di Ravenna per un guasto alla rete idrica, i cittadini senza acqua potabile

La popolazione di Marina di Ravenna e Punta Marina si è ritrovata a partire da questa mattina senza acqua potabile. La causa è da attribuire ad un guasto improvviso alle tubature della rete idrica. I lavori per il ripristino del servizio, che dovrebbero concludersi verso le ore 17 di questo pomeriggio, hanno richiesto anche la chiusura di un tratto di via Trieste all’altezza della rotonda che precede il parcheggio scambiatore di Marina di Ravenna. Sul posto sono intervenuti le squadre Anas, i Vigli del Fuoco e i tecnici Hera per garantire la sicurezza stradale e la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.