Continuano gli appuntamenti gratuiti organizzati da Solco Ravenna e dalle associate Casa della Carità, Ceff e La Pieve sul tema del Durante e Dopo di Noi. Approfondimenti tecnici per aiutare le famiglie e le persone che hanno cari con disabilità ad affrontare il presente e il futuro con serenità.

Il tema del secondo appuntamento è “Pensioni, indennità e contributi a favore della persona con disabilità”, sempre insieme all’avvocata Francesca Vitulo, esperta in Diritto della famiglia e tutela dei diritti dei soggetti deboli. Per facilitare la partecipazione in tutti i territori della provincia l’incontro avrà tre repliche: si inizialunedì 10 novembre a Lugo presso il Centro Sociale Il Tondo in via Lumagni 32, lunedì17 novembre l’appuntamento è a Faenzanell’Aula 2 di Faventia Sales in via San Giovanni Bosco 1 e lunedì 15 dicembre a Ravenna nella Sala S. Buzzi in viale Berlinguer 11. Tutti gli incontri si svolgeranno dalle ore 10 alle ore 12.

“Lavoriamo da tempo sul durante e dopo di noi – sottolinea il direttore generale di Solco Ravenna Giacomo Vici -, per aiutare le famiglie che hanno persone con disabilità a guardare con più serenità al futuro dei loro cari. Dal 2022 abbiamo organizzato diversi cicli di incontri gratuiti e aperto lo Sportello Legale per consulenze specifiche, anche qui con un primo incontro completamente gratuito. Adesso stiamo lavorando per un ulteriore passo avanti in questo ambito: la promozione di una Fondazione Ets per il Durante e Dopo di Noi, che potrebbe avere un ruolo importante nel supporto ai progetti di vita per le persone con disabilità”.

Nei mesi successivi sono previsti altri due incontri ancora da calendarizzare, che avranno come tematiche: “Il progetto individuale, personalizzato e partecipato di vita (normativa e sua applicazione)” e “La Fondazione Ets per il Durante e Dopo di Noi: caratteristiche, funzioni e attività. Casi pratici a confronto”.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Ravenna e delle Unioni dei Comuni della Romagna Faentina e della Bassa Romagna. Per maggiori informazioni: info@solcoravenna.it