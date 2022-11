Venerdì 18 novembre 2022 alle ore 18 alla Casa Matha in Piazza Andrea Costa a Ravenna, nell’ambito della Rassegna Biennale di Mosaico Contemporaneo 2022 e dei Corsi di Istruzione Superiore della Casa Matha A.A. 2022-2023 coordinati da Marcello Landi, sarà presentato il progetto di valorizzazione degli interventi di mosaico moderno e contemporaneo a Ravenna Capitale del Mosaico, a cura dell’Associazione Dis-ORDINE.

Da una idea di Serena Simoni e Cristina Morigi, docenti di storia dell’arte del Liceo Artistico di Ravenna, il progetto prevede la progettazione e realizzazione di una mappa cartacea di Ravenna tutta dedicata al mosaico contemporaneo in cui saranno segnalate le collocazioni dei mosaici contemporanei negli spazi pubblici della città (dalla fontana di Bravura al Labirinto davanti al carcere, al monumento al sindaco D’Attorre, Parco della Pace, Opera sulla Violenza contro le Donne in Piazzetta Ragazzini, ecc. ) e le presenze musive moderne e contemporanee nelle collezioni pubbliche (MAR-Liceo Artistico-Accademia ecc.). In seguito ai saluti delle autorità interverranno Marcello Landi (Presidente Dis-ORDINE), Elena Pagani, Serena Simoni, Cristina Morigi, Rosetta Berardi e Daniele Torcellini. L’incontro potrà essere seguito sul canale You Tube della Casa Matha.